Nuoto paralimpico: Italia vince mondiali

ANSA) - ROMA, 14 SET - Con 50 medaglie, di cui 20 ori, l'Italia ha vinto per la prima volta i Campionati mondiali di nuoto paralimpico, appena conclusisi a Londra di Londra. La nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti, grazie a quattro medaglie d'oro, un argento e un bronzo conquistati l'ultimo giorno. Stella della nazionale Simone Barlaam, che ha vinto l'oro nella finale dei 50 stile libero, categoria S9, migliorando il suo record mondiale, abbassato a 24"00. Per l'atleta lombardo, è il quinto titolo mondiale in questi campionati e il quarto record del mondo battuto.