Accorsi, politici di oggi come frontman

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Mi sembra che oggi i leader politici siano come dei frontman ed è un fenomeno cominciato con Berlusconi, ma la vera costruzione politica è quella che si gioca nelle seconde, terze file". Lo dice Stefano Accorsi, che oltre ad avere avuto l'idea del progetto, torna come coprotagonista (con Guido Caprino e Miriam Leone) in 1994, terza e conclusiva stagione (dopo 1992 e 1993), della serie Sky Original prodotta da Wildside (parte di Fremantle), diretta da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce, sulla stagione di Mani Pulite in Italia. E' in 8 episodi, in onda dal 4 ottobre ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno. Gli autori in questi anni hanno costruito il racconto anche parlando con i veri protagonisti: magistrati, giornalisti e politici, da Occhetto a Berlusconi, incontrato a pranzo tra la prima e seconda stagione. "Nessuna ingerenza da parte sua - dice il produttore Lorenzo Mieli - ci ha raccontato tanti aneddoti e episodi della sua storia politica".