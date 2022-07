Montali, "Open punta di diamante Ryder"

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "L'Open d'Italia è la punta di diamante del progetto Ryder Cup 2022. Un grazie a Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio: ospitare le prossime tre edizioni della massima rassegna nazionale di golf nel Lazio rappresenta una grande opportunità. Di valorizzazione del territorio e in particolare di Roma anche per quel che riguarda l'incremento del turismo golfistico". Così Gian Paolo Montali, direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, dal Salone d'Onore del Coni nel corso della conferenza stampa di presentazione della massima rassegna nazionale di golf, in programma all'Olgiata GC di Roma dal 10 al 13 ottobre. "Per la prima volta - ha sottolineato Montali - l'evento vanterà una triplice copertura tv che permetterà a golf di entrare nelle case degli italiani e di rafforzare il messaggio di uno sport aperto a tutti".