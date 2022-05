Olanda: Stam lascia panchina Feyenoord

(ANSA) - ROTTERDAM (OLANDA), 28 OTT - L'ex difensore di Lazio e Milan Jaap Stam non è più l'allenatore del Feyenoord. Ha infatti deciso di dimettersi dopo che ieri la sua squadra è stata sconfitta per 4-0 dai rivali dell'Ajax. Il club non avrebbe voluto accettare la sua decisione ma alla fine, come ha spiegato il direttore tecnico Sjaak Troost, "non potevamo trattenerlo controvoglia, perché lui ha insistito per andarsene". Stam, che da allenatore nella Eredivisie aveva già guidato il Pec Zwolle, era arrivato al Feyenoord a inizio stagione per prendere il posto di Giovanni Van Bronckhorst, che non ha rinnovato il contratto con il club di Rotterdam scaduto a giugno. Attualmente il club campione d'Europa nel 1970 è al 12/o posto in classifica, staccato di 15 punti dall'Ajax capolista.