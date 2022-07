Cagliari rimontato, Lazio corsara in Sardegna

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La Lazio ha inanellato a Cagliari l'ottava vittoria consecutiva battendo in rimonta la squadra sarda per 2-1, con la rete segnata da Caicedo all'98' minuto. Il Cagliari era passato in vantaggio all'8' con un bel gol di Simeone. Chiuso meritatamente avanti il primo tempo dal Cagliari, nella ripresa la reazione della Lazio è stata veemente, fino al pari realizzato da Luis Alberto al 48'. Al 35' l'ingresso in campo di Caicedo, che ha poi risolto la partita a favore della Lazio. La formazione di Inzaghi ha così consolidato il terzo posto, a -3 dalla coppia di testa Juventus-Inter. (ANSA).