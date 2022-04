Calcio: Samp; Murillo no al Galatasaray, c'è il Celta

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - La Sampdoria vuole sfatare il tabù Lazio: sabato allo stadio Olimpico di Roma, la squadra blucerchiata cerca una vittoria che manca in trasferta con i biancocelesti esattamente da 15 anni. L'ultimo successo risale infatti al 23 gennaio 2005 quando la Samp espugnò l'Olimpico 2-1 con le reti di Flachi e Kutuzov. Da allora in serie A ci sono state altre 12 partite a Roma con la Lazio con i blucerchiati che hanno perso in dieci occasioni e ne hanno pareggiato due. Audero e compagni cercano l'impresa dopo il 5-1 rifilato al Brescia che ha permesso di portarsi a +5 sulla zona salvezza. Intanto, sul fronte del mercato, il difensore Murillo avrebbe detto no al Galatasaray e sarebbe vicinissimo al ritorno in Spagna al Celta Vigo. Mentre in attacco continuano i contatti con l'Empoli per La Gumina: con la società toscana si discute della formula. (ANSA).