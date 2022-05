Coppa Italia: Milan e Juventus chiudono sull'1-1

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - E' finita 1-1 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus giocata a San Siro. Il ritorno è in programma il 4 marzo a Torino. Dopo un primo tempo terminato 0-0, nel quale i rossoneri hanno giocato meglio, ma senza trovare la via del gol, nella ripresa è andato a segno Ante Rebic (16'). Partita con tanti ammoniti ed un espulso, Theo Hernandez, che ha lasciato il Milan in 10 a 19 minuti dalla fine. Quando sembrava che la squadra di Pioli fosse comunque riuscita a portare a casa la vittoria è arrivato il fallo di mano in area di Calabria su girata al volo di Cristiano Ronaldo. L'arbitro Valeri, dopo consultazione del Var, ha decretato il rigore che lo stesso portoghese ha trasformato. (ANSA).