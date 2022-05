(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "Il rigore della Juventus, con le norme attuali, è clamoroso". Lo dice in conferenza il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, commendando il rigore assegnato al 91' per il fallo di mano di Calabria contro il Milan in Coppa Italia: "Non mi piacciono le norma ma non è che se non mi piace la legge allora esco e vado a delinquere. 10' prima c'era un gomito in faccia a Cuadrado ed era rigore". (ANSA).