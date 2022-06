(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Il Milan "in ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l'emergenza Coronavirus" annulla la conferenza stampa di Stefano Pioli, inizialmente programmata per domani alla vigilia della gara contro il Genoa. Il tecnico parlerà comunque alle ore 12 a Milan Tv. (ANSA).