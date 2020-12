Calcio:Ifab vuole cambiare fuorigioco,'favorire chi attacca'

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - L'Ifab, unico ente abilitato a cambiare le regole del calcio, ha dato oggi il proprio via libera alla Fifa affinché venga introdotta la possibilità di una sostituzione extra nei casi accertati di concussione cerebrale durante le partite, e affinché venga cambiata la regola del fuorigioco. Quest'ultimo punto "per alimentare lo spirito del gioco offensivo", com'è scritto, senza ulteriori precisazioni, in una nota diffusa al termine della riunione annuale dell'Ifab, svoltasi a Belfast. A proposito del primo argomento la Fifa, sensibile al problema dei rischi, in scontri di gioco, legati a traumi cranici con conseguente danno temporaneo alla funzione cerebrale, chiederà che la possibilità di una sostituzione extra venga sperimentata già nei tornei olimpici, uomini e donne, dei Giochi di Tokyo 2020. Questo avvicendamento avverrà solo su chiamata dei medici e per quesrto trauma specifico. Il calcio si allinea così a quanto fatto dal rugby, che già da tempo ha previsto un protocollo specifico per questo tipo d'infortunio, i cui casi sono in aumento nel mondo della palla ovale. Nella nota sul sito della Fifa viene anche spiegato che l'Ifab continuerà a studiare metodi che possano limitare confronti fisici "eccessivi", quindi anche risse, fra giocatori in campo e l' 'assedio' intorno all'arbitro quando prende decisioni non condivise dai calciatori. C'è poi l'intenzione di favorire l'introduzione del Var anche nei paesi meno ricchi, introducendo forme di aiuto. (ANSA).