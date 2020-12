Coronavirus, in Liguria 53 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Sono 53 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, dove i contagiati diventano 185. Non si registrano invece nuove vittime, con il numero di morti stabile a nove persone. I pazienti ospedalizzati sono 108 (+21 da ieri), 34 dei quali in terapia intensiva (+5 da ieri). Tra i positivi 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 1.065 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Lo comunica Regione Liguria. Tra le single Asl, la 1 di Imperia e Sanremo ha 15 persone ricoverate (di cui 2 in terapia intensiva), la Asl 2 di Savona vede 27 ricoverati (4 in intensiva). A Genova al San Martino ci sono 31 ricoverati per Covid 19 (di cui 12 in terapia intensiva). All'evangelico i ricoverati sono 10 (7 in intensiva e 3 nel reparto Covid), al Galliera 9 (3 in intensiva). Nella Asl 5 dello spezzino, infine, i ricoverati sono 16 (6 in terapia intensiva).