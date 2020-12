Brescia prende distanze da parole Balotelli

(v. Calcio:Balotelli, stop A? Prima Juve doveva tornare in testa...delle 18:43) (ANSA) - MILANO, 12 MAR - Il Brescia prende "ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A". Lo spiega la società lombarda in un comunicato, dopo la provocazione di Balotelli: "Lazio? Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juve, poi hanno fermato tutto", aveva detto l'attaccante delle rondinelle durante una diretta su Instagram. "Nello specifico - prosegue il Brescia - Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a 'favori' nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato". "Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa", conclude il club nel comunicato.(ANSA).