Coronavirus: calcio si ferma anche in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 MAR - E' ufficiale: anche in Argentina il calcio si ferma a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e federcalcio locale (Afa), "perché non si poteva più andare contro ciò che sta succedendo in tutto il resto del mondo", come ha spiegato un portavoce federale. Le ultime partite ad essere giocate (a porte chiuse) saranno Lanus-Argentinos Jrs e Rosario Central-Colon di questa sera, poi l'attività verrà sospesa a tempo indeterminato. (ANSA).