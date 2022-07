Spadafora "Contratti calciatori? Problemi Paese sono altri"

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Sono perfettamente d'accordo con il presidente della Figc, Gabriele Gravina: non solo gli ingaggi dei calciatori non devono essere un tabù, ma quando supereremo - speriamo prima possibile - quest'emergenza sanitaria, le priorità di questo Paese saranno tante e tali, per cui dovremo mettere in discussione tante cose che riguardano l'occupazione, l'industria italiana, i lavoratori autonomi. Direi, quindi, che il tema degli stipendi dei calciatori non sarà un problema, oltre a non essere un tabù. Non lo metterei neanche nella lista dei problemi". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, intevenendo a Speciale Tg3 'Ce la faremo'. "Abbiamo visto quanto il mondo del calcio sia importante per gli italiani e va benissimo così, ma dev'essere soltanto tifo, stare insieme - ha aggiunto -. Non dimentichiamo che la maggior parte delle squadre hanno esposizioni di debito veramente elevate, quindi inviterei tutti ad avere contezza del periodo difficile che stiamo vivendo, a cominciare proprio dalle società di calcio e dai club di Serie A". (ANSA).