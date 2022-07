Florenzi, un futuro in bilico tra Roma e la Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Dopo l'addio di Francesco Totti e Daniele De Rossi, doveva essere Alessandro Florenzi - altro romano e romanista - a ereditare la fascia da capitano della Roma. Sogno svanito, visto che con il tecnico Fonseca il feeling non è mai sbocciato e, dopo tante panchine, Florenzi è finito in prestito al Valencia anche con l'obiettivo di conquistare un posto all'Europeo 2020 (ora posticipato al 2021). Ma anche in terra spagnola, Florenzi sembra non aver trovato il suo posto, e il suo destino per la stagione 2020-21 appare in bilico. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint è meno probabile il riscatto (o un nuovo prestito) da parte del Valencia, quotato a 6, rispetto ad una nuova avventura giallorossa, che vale 2.00. Ma ci sono altri club che guardano con interesse al giocatore. La vera suggestione è rappresentata però da un possibile futuro alla Fiorentina, di cui si parla da diverso tempo. Il trasferimento dell'esterno romano in maglia viola si gioca a 3.50. Oltre a Roma e Fiorentina, le altre possibilità in Italia vengono rappresentate dall'Inter (12.00), dove Florenzi potrebbe adattarsi bene alle tattiche di Conte con il 3-5-2, e dal Napoli (16.00). Meno realistiche le ipotesi Juventus e Atalanta (entrambe a 20.00) e Milan (33.00), mentre all'estero le quote più basse sono Siviglia e Lione (entrambe a 16.00). La quota più alta in assoluto? Un approdo alla Lazio naturalmente, che si gioca a 300.000. (ANSA).