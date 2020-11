Gravina "se non si gioca danno da Covid-19 sarà di 500 mln"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Solo l'immediato ritorno in campo consentirà al calcio italiano "di attutire il crollo dei ricavi sul breve periodo stimabili altrimenti in oltre 700 milioni, più di 500 generati dal blocco imposto dal Covid-19". Lo dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un intervento sulla piattaforma web dell'osservatorio "Riparte l'Italia", ricordando poi i numeri del settore occupazionale del mondo del pallone: "Occorre difendere 100 mila lavoratori, un milione e mezzo di tesserati e 4,7 miliardi di fatturato". (ANSA).