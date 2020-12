Calcio:Fiorentina;Firenze tappezzata striscioni pro Commisso

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAG - Tutti con Rocco Commisso. I tifosi della Fiorentina si sono mobilitati a sostegno del presidente viola e della sua battaglia per lo stadio e per investire nel rilancio della squadra. Numerosi striscioni sono esposti in varie parti di Firenze, dal centro storico al piazzale Michelangelo luogo simbolo della città (con l'hashtag '#noi stiamo con Rocco' firmato dal Centro di coordinamento viola club promotore dell'iniziativa, oltre 14.000 sostenitori affiliati) eppoi in tutta la Toscana e anche il resto d'Italia (da Parma a Gorizia e non solo) come dimostrano le foto postate sui social in queste ore con gruppi di tifosi e gli striscioni in mano o esposti in diverse zone, compresi ponti. Anche dall'estero, dai viola club di New York e Locarno, stanno arrivando manifestazioni di sostegno per Commisso. (ANSA).