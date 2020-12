(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano "alcuni primi segnali di ripresa in linea con il processo di riapertura delle attività". Così l'Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana'. "La ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere - si legge - un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil che, dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, è previsto in aumento nel secondo semestre dell'anno". (ANSA).