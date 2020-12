(ANSA) - SAN PAOLO (BRASILE), 13 GIU - Il Brasile ha raggiunto ieri i 41.828 morti dall'inizio della pandemia di Covid-19 e ha superato al secondo posto il Regno Unito per numero di vittime al mondo, secondo dati del ministero della Salute brasiliano. Nelle ultime 24 ore i morti in Brasile sono stati 909 e i nuovi contagi 25.982, per un totale di 828.810.