Calcio: Lazio; finisce 7-2 test amichevole contro la Ternana

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Doppietta di Immobile e Vavro, gol di Milinkovic-Savic, Caicedo e del giovane Falbo. La Lazio castiga per 7-2 la Ternana nel match amichevole giocato a Formello in vista della ripresa del campionato, fissata per i biancocelesti il prossimo 24 giugno a Bergamo contro l'Atalanta. Per gli umbri, in rete Vantaggiato e Verna. Da segnalare le assenze di Marusic e Leiva, oltre che degli infortunati Lulic e Luiz Felipe. In difesa, Inzaghi ha sopperito all'assenza del brasiliano schierando Patric nel primo tempo. A centrocampo, chiavi della regia a Parolo mentre a sinistra confermato Jony e in attacco Caicedo al fianco di Immobile. Nella ripresa, tra gli altri, spazio a Vavro, Cataldi e Correa. A seguire la partita dalla tribuna anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. (ANSA).