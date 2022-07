(ANSA) - ROMA, 26 GIU - La Juventus batte il Lecce 4-0 (0-0) nell'anticipo della 28/a giornata di serie A e sale per ora a +7 sulla Lazio, che ospita domani la Fiorentina. Con il Lecce in 10 dalla mezz'ora del primo tempo, la squadra di Sarri si è affidata ai soliti Dybala e Ronaldo per trovare la via del gol. L'argentino è andato a segno all'8' della ripresa, CR7 qualche minuto dopo su rigore. Nel finale, il 3-0 del da poco entrato Higuain e il poker siglato di testa da de Ligt. (ANSA).