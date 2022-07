Benigni, Morricone ha reso squillante l'Italia nel mondo

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Dedico questo premio ad Ennio Morricone che ha reso squillante l'Italia nel mondo con la sua musica, genio e regolatezza allo stesso tempo. Ma lo dedico anche a tutte le persone che hanno sofferto per questa cosa che ci è capitata e che speriamo finisca presto. E intendo non solo le maestranze del cinema, ma. tutti nel mondo". Così Roberto Benigni, al Maxxi di Roma, nel ricevere il Nastro D'Argento come miglior attore non protagonista in 'Pinocchio' di Matteo Garrone. E non mancano belle parole anche per il regista che con Pinocchio ha ottenuto sei Nastri: "Ringrazio Garrone che è una persona meravigliosa: dal set con lui si esce sempre ricoperti d'oro". (ANSA).