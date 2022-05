Coronavirus, Usa superano i 5 milioni di casi

(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Gli Usa hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus, secondo il database del New York Times. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica anche per numero di morti, oltre 162 mila. Al secondo posto il Brasile, che ha superato i 3 milioni di casi e i 100 mila decessi. Nell'ultimo rapporto delle autorità sanitarie si indica che nel Pese nelle ultime 24 ore sono stati confermati 49.970 contagi, che portano il totale degli infettati a 3.012.412. Sempre ieri, le persone decedute sono state 905 e questo ha portato il bilancio globale a quota 100.477. In questo modo il Brasile si conferma secondo Paese al mondo per numero di contagi. (ANSA).