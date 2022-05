Coronavirus:Merlo,chiuse alcune ambasciate e consolati

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi per Coronavirus nelle Americhe, negli Usa e in America Latina in particolare. Così anche la rete consolare italiana è costretta a fare i conti con il Covid-19. Sono diverse, infatti, le sedi diplomatico-consolari che sono state chiuse perché al loro interno ci sono stati casi di contagio". A riferirlo in una nota è il sottosegretario agli Esteri con delega agli Italiani nel mondo, Ricardo Merlo, precisando che "alcune di queste hanno già riaperto, altre lo faranno nei prossimi giorni" e raccomandando allo stesso tempo i connazionali nei Paesi più a rischio a recarvisi solo "per massima urgenza". "Si tratta, fino ad oggi - ha precisato il sottosegretario Merlo - di almeno una ventina di sedi, tra Ambasciate e Consolati. Si va dall'Ambasciata d'Italia in Messico a quella a Belgrado, dal Consolato Generale di Miami a quello di Buenos Aires. Colpita anche la sede di rappresentanza Onu a New York". Oltre a queste - aggiunge - "sono state colpite dal Covid-19 l'Ambasciata d'Italia a Doha, Abidjan, Caracas, La Paz, Tashkent, Bogotà, San Josè, Manila. Stessa sorte per il Consolato Generale di Recife". Una situazione che crea disagio tra i connazionali all'estero - osserva Merlo - ma necessaria ad evitare lo sviluppo di nuovi focolai in caso di infezione. (ANSA).