Piquè verso addio Barça,su di lui Fulham e Liverpool

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Gerard Piquè è stato uno dei primi calciatori del Barcellona a dirsi disponibile ad andarsene, dichiarandolo appena pochi minuti dopo la fine del match di quarti di Champions in cui il Bayern ha 'demolito' la squadra simbolo della Catalogna. Il club valuta quindi la sua cessione, intanto sul difensore centrale campione del mondo 2010 ci sono gli occhi di due club della Premier League, campionato in cui lo spagnolo ha già militato ai tempi in cui giocava nel Manchester United. Il quotidiano di Barcellona 'Sport' scrive che il Fulham, tornato di recente nella massima serie inglese, questa volta con l'intenzione di rimanerci a lungo, gli ha già fatto un'offerta, mentre il giornale inglese 'Liverpool Echo' scrive che anche i Reds sarebbero interessarti a Piqué, che colmerebbe il buco lasciato in rosa dalla partenza del croato Lovren verso lo Zenit San Pietroburgo. Anche il quotidiano di Liverpool scrive che sul giocatore spagnolo c'è il Fulham, ma il fascino della squadra di Jurgen Klopp potrebbe convincere Piquè a scegliere i Reds, interessati anche all'altro 'blaugrana' Ivan Rakitic: possibile uno scambio con Wijnaldum, centrocampista espressamente richiesto dal nuovo tecnico del Barça Ronald Koeman. (ANSA).