Europa League: Navas, Coppa è per chi vive momenti difficili

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Questo gruppo se lo merita, abbiamo lottato tutto l'anno, e vissuto una situazione difficile superandola giorno dopo giorno, con una voglia incredibile". Il capitano del Siviglia Jesus Navas commenta fra le lacrime il successo della squadra andalusa sull'Inter nella finale di Europa League. "Se lo merita la tifoseria, che ci sta sempre vicina - dice ancora il campione del mondo 2010, 529 partite con la maglia del Siviglia -. Godiamoci questo amore per il calcio che abbiamo tutti. Poytere alzare la Coppa come capitano del mio Siviglia sarà una grande emozione. Lo farò per quei ragazzi, come Reyes (ex giocatore della squadra spagnola n.d.r.) che non ci sono più, e per tutti quelli che stanno vivendo momenti difficili. Anche Loetegui ha pianto? se lo merita anche lui, ha fatto un grande lavoro". (ANSA).