Spagna: David Silva positivo e asintomatico

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Doveva finire alla Lazio, alla fine ha scelto i Paesi Baschi, per giocare nella Real Sociedad. Adesso David Silva è risultato positivo al Coronavirus, come ha comunicato lo stesso club di San Sebastian, sul proprio account di Twitter. Non è iniziata nel migliore dei modi, dunque, la sua avventura nel nuovo club. David Silva si è già sottoposto a due tamponi, nelle ultime 72 ore, dopo che il primo test di venerdì scorso era risultato negativo. Il club precisa che il calciatore si trova in isolamento ed è sempre risultato asintomatico. (ANSA).