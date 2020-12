Napoli, Allan saluta i tifosi: "Grazie di tutto"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Un saluto ai tifosi? Solo grazie di tutto". Così Allan, con un video che sta girando suo social network, lascia Napoli, con un sorriso e una mano che saluta i tifosi che lo hanno amato nei suoi cinque anni in azzurro. Allan, 29 anni, parte per l'Everton per circa 30 milioni di euro, raggiungendo Carlo Ancelotti che lo aveva tenuto come punto fermo del suo centrocampo a Napoli. Titolare fisso a Napoli, nella scorsa stagione il rapporto tra Allan e il Napoli si era incrinato, dopo il no del club azzurro al suo trasferimento a gennaio al Paris Saint Germain che pure aveva offerto 60 milioni, secondo i rumors di mercato. Allan era stato anche tra i più duri nella rivolta contro il ritiro imposto da De Laurentiis a novembre. Il brasiliano a Napoli ha giocato 209 partite segnando 9 gol, vincendo la Coppa Italia quest'anno. Con le prestazioni in maglia azzurra Allan, che era stato campione del Mondo Under 20 nel 2011, è entrato anche nel giro della nazionale maggiore vincendo la Coppa America nel 2019. (ANSA).