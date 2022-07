Slovenia: presidente inaugura Festa nazionale dello sport

(ANSA) - LUBIANA, 24 SET - Lo sport non solo è importante per la salute, ma è anche un elemento che unisce il paese e rafforza il legame con la nazione. Lo ha detto il presidente sloveno Borut Pahor, in occasione dell'evento principale per celebrare la prima Giornata slovena dello sport, una festa osservata da altri sette paesi nel mondo (India, Iran, Malesia, Qatar, Turchia, Thailandia e Giappone). I deputati avevano scelto questa data, che coincide con l'inizio della Settimana europea dello sport, per ricordare i primi ori olimpici conquistati dalla Slovenia indipendente durante i Giochi di Sydney nel 2000, quando il duo di canottaggio composto da Iztok ?op e Luka Špik e il tiratore Rajmond Debevec salirono sul gradino più alto del podio nelle rispettive discipline. Il Comitato olimpico di Slovenia, che lunedì ha ospitato il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, per lanciare formalmente la nuova festa, le federazioni nazionali, i club e altre organizzazioni, non solo sportive, hanno preparato numerosi eventi sportivi e ricreativi in tutto il paese per incoraggiare tutte le categorie sociali, dai più piccoli negli asili ai pensionati, fino ai disabili. (ANSA).