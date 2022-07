Roland Garros, Sinner eliminato da Nadal

(ANSA) - PARIGI, 7 OTT - Finisce ai quarti di finale l'impresa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il 19enne altoatesino è stato battuto dallo spagnolo Rafael Nadal col punteggio di 7-6(7-4) 6-4 6-1. Alla ricerca della tredicesima storica incoronazione a Parigi, Nadal si è qualificato per le semifinali contenendo gli assalti del giovane Sinner (n.75) fino all'1:25: iniziato dopo le 22:30, è stato il match finito più tardi nella storia del Roland Garros. Lo spagnolo affronterà ora per un posto in finale l'argentino Diego Schwartzman (n.14), che ha battuto in cinque set dopo più di cinque ore il numero 3 al mondo Dominic Thiem.