(ANSA) - PARIGI, 11 OTT - Finisce senza reti la sfida tra Mbappé e Cristiano Ronaldo. Infatti Francia e Portogallo non vanno oltre lo 0-0 allo Stade de France di Parigi, in una partita di Nations League. I campioni del mondo e quelli d'Europa erano reduci da due vittorie, contro Svezia e Croazia, e rimangono quindi in vetta al gruppo 3 della League A, con 7 punti. In campo per tutta la gara i due juventini Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. (ANSA).