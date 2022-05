Serie B in campo contro la poliomielite

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Oggi è la giornata mondiale per la lotta contro la poliomielite e la Lega B, così come la Lega Pro, sostiene la campagna promossa dai distretti del Rotary per sensibilizzare la diffusione del vaccino. Un'opera già iniziata da circa 40 anni in tutto il mondo e che ha portato all'immunizzazione del 99% del pianeta. Anche per questo oggi la Lega B promuove il messaggio attraverso un messaggio speaker e i propri led bordocampo in tutti gli stadi di questo quinto turno di campionato e, inoltre, è scesa in campo all'Adriatico-Cornacchia nel pre-gara di Pescara Frosinone concretamente con il presidente Mauro Balata, il numero uno del Pescara, Daniele Sebastiani, il direttore dell'Area Tecnica del Frosinone, Ernesto Salvini, insieme ai rappresentanti del Rotary Alessandra Di Legge, Rossella Piccirilli, Giovanbattista Mollicone e Piergiorgio Poddighe per manifestare la vicinanza al progetto. (ANSA).