(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Bruges-Lazio 1-1 in una partita del gruppo F della Champions League giocata questa sera. Correa porta avanti i biancocelesti al 14' pt, poi Patric si fa pescare in fallo (inutile spinta a un avversario in area) e Vanaken al 42' pt trasforma il conseguente rigore. Ad inizio ripresa Inzaghi lascia il difensore spagnolo ne gli spogliatoi e fa entrare Pereira, ma il risultato non cambia. (ANSA).