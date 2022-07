Inzaghi 'matrimonio con la Lazio può continuare'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Il presidente lo sa, la Lazio è la mia prima scelta. Questo matrimonio può continuare nel migliore dei modi", lo ha detto Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con lo Spezia parlando del suo rinnovo contrattuale. Poi ha aggiunto: "Sono contento di quanto fatto in questi anni e spero di andare avanti per tanti altri. Come in tutte le famiglie ora dobbiamo sederci e vedere il da farsi". L'obiettivo, poi, resta rimanere in Champions League. "Abbiamo fatto qualcosa di importante anche quest'anno - ha continuato il tecnico biancocelesti - ma l'Atalanta è messa meglio. La corsa è ancora lunga, ma vogliamo rimanere nell'Europa che conta". Contro lo Spezia, però, mancherà Luis Alberto e Inzaghi sulla titolarità di Immobile non si sbilancia: "Valuterò dopo averci parlato. Ha giocato 90 minuti su un sintetico in Nazionale, ma mi sembrava in discrete condizioni". Infine un pensiero a Daniel Guerini: "Ieri è stata una giornata triste e dolorosa per il mondo Lazio, mi ha fatto tornare indietro nel tempo con la tragedia di Mirko Fersini". (ANSA).