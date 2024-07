Volley in tv: il 23 luglio, su Rai Due, “Generazione di Fenomeni”

ROMA- Il 23 luglio in prima serata su Rai Due andrà in onda il documentario "Generazione di Fenomeni - La miglior squadra di pallavolo del XX secolo". Scritto da Paolo Borraccetti e Filippo Nicosia, da un’idea di Andrea Zorzi, e diretto da Paolo Borraccetti, prodotto da Dinamo in collaborazione con Rai Documentari, con il Patrocinio di CONI e FIPAV. Il documentario racconta la storia della nazionale italiana di pallavolo degli anni '90 che ha vinto tre volte consecutivamente il titolo di “campione del mondo” (1990, 1994, 1998), e che nel 2001 è stata nominata la “Squadra di Pallavolo più forte del XX secolo”. Il documentario andrà in onda pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi, alle quali parteciperà la nazionale italiana di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi, ex membro della squadra degli anni ’90.