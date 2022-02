Pechino 2022, mass start biathlon: Windisch 5°. "Ci tenevo a finire bene"

PECHINO - Dominik Windisch ha chiuso al quinto posto la mass start maschile di biathlon ai Giochi di Pechino 2022 . L'azzurro, che ha commesso complessivamente tre errori al poligono, è arrivato a 1'38"4 dal norvegese Johannes Boe , oro in 38'14"4. Argento allo svedese Martin Ponsiluoma (+40"3), bronzo a un altro norvegese, Vetle Christiansen (+1"12.5), che con uno splendido poligono finale mette giù dal podio il francese Quentin Fillon Maillet . Solo 27° l'altro azzurro in gara Lukas Hofer .

Windisch: "Volevo chiudere bene"

"Sono molto contento, volevo chiudere bene questa gara ma purtroppo son caduto nel primo giro, a causa di un contatto con un atleta canadese. Si è rotto anche un po' il fucile ma fortunatamente non mi ha condizionato il tiro, però ogni colpo che ho fatto sentivo qualcosa che non andava". Dominik Windisch analizza così il suo quinto posto nella mass start olimpica di Pechino. "Sono riuscito a chiudere bene, soprattutto l'ultima serie e potevo finire ancora meglio. Ho fatto un'Olimpiade abbastanza solida come risultati, purtroppo è mancata la medaglia ma come gare personali ho fatto bene. C'era speranza e finché c'è è positivo perché abbiamo lottato con i migliori".