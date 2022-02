Nicole Della Monica e Matteo Guarise insieme a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si sono qualificati nel free skating di pattinaggio di figura ai Giochi di Pechino 2022. Le due coppie italiane dopo il corto si sono qualificate rispettivamente come decima e sedicesima. Sabato 19 febbraio è in programma il libero che assegna le medaglie. In testa ci sono i cinesi Han/Sui davanti alle coppie russe Morozov/Tarasova e Mishina/Galliamov.