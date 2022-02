Vezzali: "Capienza stadi? Arriveremo presto al 100%"

"Milano-Cortina? Dimostreremo le nostre capacità"

La cerimonia di chiusura segnerà anche il passaggio di consegne dalla capitale cinese a Milano-Cortina: "Un'Olimpiade che è sempre più vicina - sottolinea la sottosegretaria allo Sport -. Sin dal mio insediamento nel marzo scorso ho lavorato in sinergia con gli altri ministeri perché la società Infrastrutture diventasse realtà . Ad oggi si è costituita, è operativa e sta lavorando in sinergia con la Fondazione Milano-Cortina affinchè questi Giochi possano consentire al nostro Paese di mostrare la sua capacità, la sua determinazione, quello che è in grado di fare. Stiamo lavorando anche con le Federazioni invernali per far sì che gli atleti possano andare a medaglia anche nelle discipline dove non abbiamo vinto e far crescere il settore invernale". La Vezzali è poi ritornata sulle polemiche per Novak Djokovic agli Internazionali di Roma: "Come per tutte le persone che sono in Italia valgono le normative che sono in vigore nel nostro Paese. Chiunque voglia giocare a tennis individualmente può farlo - chiarisce -. Ovviamente, dovesse Djokovic venire in Italia, non avendo il Green Pass rafforzato non potrebbe dormire in albergo, andare al ristorante, usare i mezzi pubblici, gli spogliatoi, le docce. Se riuscisse a trovare un'alternativa come affittare una casa e un mezzo proprio, andare direttamente al campo con la divisa per giocare allora potrebbe farlo. Ma da qui a maggio mi auguro la situazione possa essere diversa e di conseguenza gli scenari saranno diversi".