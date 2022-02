Il pene congelato del fondista finlandese a Pechino: il curioso infortunio

PECHINO (Cina) - Un infortunio al quanto particolare ed intimo quello che ha vissuto il finlandese Remi Lindholm. Lo sciatore di fondo finlandese si è infatti lamentato per il suo pene congelato a causa delle condizioni climatiche estreme, in occasione della 50Km maschile di fondo (accorciata poi a 30km) alle Olimpiadi di Pechino 2022. Lindholm è giunto 28° al traguardo e, stando ai media britannici, ha avuto bisogno di un impacco termico al termine della gara per riscaldare un'area particolarmente sensibile del suo corpo: "È stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato - aggiunge - Si è trattato solo di lottare. Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile" sono state le sue parole.