Fontana: "Milano-Cortina 2026? Per ora è un sogno"

Arianna Fontana , medaglia d'oro nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022 , all'aeroporto di Malpensa dopo il rientro in Italia , ha parlato del suo futuro: "Si è appena conclusa una Olimpiade e già guardiamo a Milano-Cortina , c'è grande fibrillazione e sarà un quadriennio unico. Sarebbe bello esserci, è un bel sogno e per ora sogniamo". "Sembra quasi che l'Olimpiade non sia finita perché siamo già nel quadrienno olimpico di Milano-Cortina 2026. È sicuramente una cosa stupenda per l'Italia, per lo sport italiano, e sono sicura che sarà qualcosa di davvero indimenticabile". In carriera la pattinatrice di short track italiana ha conquistato complessivamente 11 medaglie olimpiche, di cui due d'oro (a Pechino un oro e due argenti), diventando l'italiana più vincente di sempre alle Olimpiadi invernali. "Mi piace vincere e sono una a cui piace sempre migliorarsi. Sono piuttosto perfezionista nella mia disciplina e in quello che faccio. Probabilmente c'è ancora margine di miglioramento. Adesso, però, mi prendo una pausa e corro dalla mia famiglia", ha concluso Fontana.

Milano-Cortina, Fugatti: "Storica opportunità di sviluppo"

"Il nostro territorio diventerà teatro di competizioni adrenaliniche come lo sci nordico, il salto con gli sci e il pattinaggio velocità. Dobbiamo preparare una straordinaria edizione, per vivere al meglio una storica opportunità di crescita e nuovo sviluppo". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a Milano per l'arrivo della bandiera olimpica. Fugatti ha evidenziato anche l'impegno concreto dell'amministrazione provinciale nel passare dalla fase progettuale a quella operativa, in vista dei prossimi Giochi invernali. La bandiera ha viaggiato sul volo che ha riportato in Italia la delegazione olimpica. Tra questi, vi erano l'atleta trentino e l'oro olimpico Amos Mosaner e Francesca Lollobrigida. "Per noi sarà un grande orgoglio rappresentare l'Italia in casa e regalarvi emozioni. Sarà difficile difendere la prima medaglia nel curling per l'Italia, ma lavorerò sodo anno per anno: mi farò trovare pronto per il 2026", ha commentato Mosaner all'arrivo.