Milano-Cortina 2026, Fontana: "Ci sarò, posso dire la mia"

"Da Torino 2006 un po' di acqua sotto i ponti ne è passata. Io sono la stessa, la passione è la stessa, ma sono cambiate tante persone intorno a me, perchè sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Finora ce l'ho fatta, vedremo cosa accadrà a Milano-Cortina nel 2026: ci sarò sicuramente perchè penso di poter dire ancora la mia". Lo ha dichiarato Arianna Fontana durante l'evento stampa organizzato per ufficializzare il rinnovo della collaborazione tra Coni ed Herbalife24 in qualità di Sport Nutrition Supplements Sponsor fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.