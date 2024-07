Gli Spectaculars olimpici a Cortina d’Ampezzo: che serata!

Oggi ha avuto luogo la cerimonia d’inaugurazione degli Spectaculars olimpici , i celebri cinque Cerchi Olimpici e gli Agitos, emblema delle Paralimpiadi . Questo evento segna l'inizio ufficiale del countdown che ci porterà in 564 giorni all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 . La cerimonia è stata aperta dalla canzone “Fino all’alba” di Arisa, inno dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Antonio Colli (presentatore e speaker sportivo) ha dato il benvenuto a tutti e alle autorità presenti: il Sindaco Gianluca Lorenzi , il Vicesindaco Roberta Alverà , l’Assessore allo Sport Giorgio Da Rin , S.E. il Prefetto di Belluno Dott. Antonello Roccoberton e la Consigliera Silvia Cestaro in rappresentanza della Regione Veneto. Per scoprire le due installazioni dei simboli olimpici e paralimpici, sono intervenuti alcuni atleti di spicco: Stefania Constantini , medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 per il Curling; Flavio Menardi , campione mondiale di Para-bob; e Mattia Gaspari , campione mondiale di Skeleton.

Le dichiarazioni del Sindaco Lorenzi

Durante la cerimonia, il Sindaco Lorenzi ha dichiarato: "Questo è un momento di grande importanza e orgoglio per la città. Questi emblemi non sono solo un segno di riconoscimento per l'evento sportivo più significativo al mondo, ma anche un potente faro che illumina Cortina, comunicando un messaggio di positività e coinvolgimento. Con l'accensione del primo riflettore, invito tutti a condividere l'entusiasmo per questa straordinaria occasione. Cortina, con la sua bellezza paesaggistica e tradizione sportiva, è pronta a celebrare la sua seconda Olimpiade, rafforzando la nostra identità come destinazione di eccellenza per lo sport. La presenza dei simboli olimpici e paralimpici testimonia il nostro impegno nel promuovere valori come la competizione leale, l’inclusione e la resilienza. Partecipare a un evento di tale portata eleva il prestigio di Cortina e offre ai nostri abitanti e visitatori l'opportunità di vivere la magia delle Olimpiadi e Paralimpiadi.Invito tutti a contribuire attivamente, mostrando il nostro calore e sostegno agli atleti provenienti da tutto il mondo. Cortina, con il suo spirito sportivo e la sua accoglienza calorosa, è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia dei Giochi dimostrando ancora una volta di essere un luogo dove lo sport e la bellezza naturale si fondono in un’esperienza indimenticabile".

Le dichiarazioni del Vicesindaco Alverà

Successivamente, il Vicesindaco Roberta Alverà ha presentato il progetto "Infrastruttura Paesaggio", che ha l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini di fotografi professionisti, la trasformazione del territorio dal 2024 al 2027, un cambiamento che riguarderà la viabilità, le infrastrutture gli alberghi i cantieri i paesi i paesaggi. "I contenuti fotografici arrivano dalla collaborazione con Dolomiti Contemporanee - afferma Roberta Alverà - per cui ringrazio l'arch. Gianluca D'Inca Levis e il suo staff. Con queste immagini abbiamo realizzato una prima serie di flyer che saranno da oggi disponibili presso la sede di Fondazione Cortina all’interno dello IAT. La prima tranche, riguarda una selezione di soggetti relativi al "cantiere dell'Olimpiade", a Cortina e in Valle del Boite (uno dei soggetti è dedicato al Ponte Cadore). Seguiranno poi altre stampe in modo da avere uno storytelling che racconti quello che sta avvenendo. All’interno dello spazio di Fondazione Cortina sarà poi possibile vedere proiettati sull’ampio schermo anche tutti i lavori in corso non solo di infrastrutture pubbliche ma anche di privati. Sostengono il progetto anche Fondazione Cortina e Cortina for Us che ringrazio".

Una serata 'Spectaculars'

Per togliere il telo e scoprire così gli Spectaculars gli sportivi, Stefania Constantini, per il Curling; Flavio Menardi, Para-bob; e Mattia Gaspari, Skeleton, insieme a Bruno Alberti, ex sciatore alpino italiano, portabandiera dell'Italia durante la cerimonia di apertura degli VIII Giochi olimpici invernali di Squaw Valley 1960. Gli Spectaculars sono stati strategicamente posizionati in piazza Roma, piazza che probabilmente presto cambierà nome e che offre un panorama mozzafiato della valle d’Ampezzo, con le imponenti Tofane a fare da sfondo. Questo spazio, ideale per scattare foto memorabili, ha una storia significativa: quasi un secolo fa, da questo slargo partiva la funivia per Pocol (vedi foto) attiva fino agli anni ’60. La piazza, dopo anni di abbandono, è stata finalmente riqualificata e riaperta al pubblico nel dicembre 2023. La cerimonia si è conclusa con un rinfresco e un brindisi con prosecco offerto da Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, sponsor Olimpiadi Milano Cortina 2026.