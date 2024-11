Milano Cortina 2026 e On Location: offerte esclusive di Hospitality per le Olimpiadi

Milano Cortina 2026 e On Location, Fornitore Ufficiale ed Esclusivo di Hospitality per i Giochi Olimpici e Paralimpici, hanno svelato oggi la loro collezione di pacchetti senza eguali per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Queste esperienze di hospitality uniche e memorabili sono disponibili per l'acquisto a partire da oggi su www.hospitality.milanocortina2026.org. È la prima volta nella storia che un programma di hospitality di questo calibro sarà offerto ai Giochi Olimpici Invernali. È anche la prima volta nella storia che Milano ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici, e la sua partner, Cortina d’Ampezzo , li avrà nuovamente dopo l’edizione del 1956. Per un’intera generazione si tratta di un’opportunità unica per assistere ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in questo magnifico contesto.

Gli Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package offrono spazi di hospitality condivisi o privati all'interno delle sedi di gara, con menu, bevande e servizi di altissima classe, prima, durante e/o dopo l'evento Olimpico scelto dal cliente. Come sempre, le hospitality lounge esalteranno la cultura e la cucina del paese ospitante, grazie a baite e chalet accoglienti, deliziose pietanze italiane preparate dai migliori chef della regione per creare un'esperienza autentica di ospitalità alpina. Opzioni di hospitality premium sono disponibili anche per le storiche e attesissime Cerimonie di Apertura e Chiusura, che si svolgeranno rispettivamente a Milano e Verona.

Gli Overnight Package includono date flessibili e opzioni di Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package con sistemazione alberghiera garantita per due, tre o quattro notti, insieme a soluzioni di trasporto e servizi a disposizione in loco per rispondere a qualsiasi domanda in qualunque momento. Questi pacchetti sono creati per garantire alloggi di alta qualità nei pittoreschi paesini italiani e semplificare gli spostamenti sulle suggestive strade di montagna della regione. Ogni Overnight Package include un biglietto per un evento sportivo Olimpico, abbinato a una serie di opzioni di hospitality all'interno delle nostre venue.

Per coloro che cercano servizi di hospitality personalizzati per i Giochi Olimpici Invernali, i Custom Programme offrono sistemazioni premium; trasporti privati per un viaggio senza pensieri da e verso i siti delle gare Olimpiche, anche nei luoghi più remoti; programmazione esclusiva; servizi di alta qualità da parte di un team di esperti, oltre a biglietti per assistere a una sessione sportiva. Che si tratti di visitare il Duomo di Milano con una guida privata, esplorare le maestose valli delle Dolomiti in elicottero, o incontrare un ex atleta o un atleta paralimpico durante uno degli eventi che fanno parte del nostro programma di hospitality, questi Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package saranno disegnati per soddisfare ogni tipo di interesse e priorità, sempre mettendo in risalto l’eccellenza della cultura italiana. Tutti i pacchetti includono biglietti per un evento sportivo olimpico invernale o per le Cerimonie di Apertura e Chiusura.

Will Whiston, Vicepresidente Esecutivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici per On Location, commenta: “Dopo il grande successo del nostro programma di hospitality ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, siamo entusiasti di includere nelle nostre offerte per Milano Cortina 2026 l'eleganza raffinata del Nord Italia. On Location aiuterà i clienti che viaggiano tra i tanti eventi sportivi e i diversi luoghi di gara a facilitare i loro spostamenti sulle incantevoli strade di montagna, a volte coperte di neve, grazie ai nostri straordinari pacchetti di viaggio e alloggi di lusso.”

“Per Milano Cortina 2026 offriremo una qualità di hospitality ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali o a qualsiasi evento sportivo invernale in Italia senza precedenti,” ha aggiunto Emilio Pozzi, Amministratore Delegato di On Location Italia. “Siamo orgogliosi di essere i primi a realizzare un’esperienza di questo livello nella storia del nostro Paese e mostrare al mondo l'eccellenza della cultura, della cucina e dei paesaggi italiani.” Il Programma di Hospitality di Milano Cortina 2026, insieme al Programma di Ticketing di Milano Cortina 2026, sono le uniche fonti ufficiali e sicure per l'acquisto di biglietti e pacchetti di hospitality con biglietti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Acquistando biglietti o pacchetti di hospitality al di fuori dei canali ufficiali, gli acquirenti si espongono al rischio che i biglietti o i pacchetti non vengano consegnati o vengano annullati dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 in conformità con i termini e le condizioni. In riconoscimento della lunga partnership di Visa con i Giochi Olimpici e Paralimpici, Visa è la modalità ufficiale di pagamento.

Tutto su On Location

On Location è leader globale nell’experience premium hospitality e offre esperienze uniche per gli ospiti, produzione di eventi dal vivo e gestione dei viaggi nel mondo dello sport, dell'intrattenimento, della moda e della cultura. On Location permette accessi esclusivi ed esperienze coinvolgenti ai propri clienti, aziende e fan, a eventi di grande prestigio. È il Provider Ufficiale di servizi per oltre 150 titolari di diritti iconici, come il CIO (Parigi 2024, Milano Cortina 2026, LA28), Coppa del Mondo FIFA 2026, NFL, NCAA, UFC e PGA of America, e numerosi artisti musicali e festival. L'azienda possiede e gestisce anche una serie di esperienze uniche ed esclusive, trasformando i più dinamici eventi dal vivo in ricordi indimenticabili. On Location è una filiale di Endeavor, una compagnia globale di sport e intrattenimento.