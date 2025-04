Biglietti Milano-Cortina, è il giorno: via all'acquisto libero

Dalle 10 di oggi è possibile acquistare liberamente i biglietti per assistere ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Non è più necessaria alcuna registrazione né procedura particolare , sarà sufficiente collegarsi al portale tickets.milanocortina2026.org e scegliere una o più gare in cui dare sfogo a passione e tifo.

Milano Cortina, il successo della prima fase di vendita

Alte le aspettative del Comitato organizzatore, che nelle scorse settimane ha già definito «straordinario» il successo delle prime fasi di vendita, concluse ieri con oltre 660 mila tagliandi comprati non solo in Italia ma anche all’estero, specialmente in Germania, Stati Uniti e Regno Unito: oltre il 30% degli acquirenti ha tra i 25 e i 34 anni, seguito dalla fascia d'età 35-44 anni (25%). Ogni utente può acquistare fino a un massimo di 25 biglietti, esclusivamente digitali, e Visa sarà il metodo ufficiale di pagamento. Tutti i tagliandi di Milano Cortina 2026 sono nominativi, è possibile prenderli per sé e per altre persone. Il cambio di nome sarà consentito gratuitamente a partire da dicembre 2025 attraverso l’app ufficiale di ticketing.

Biglietti Milano Cortina: le agevolazioni

Resta poco meno di un mese, poi, per usufruire della promozione “Early Bird”: termina il 6 maggio la possibilità di avere biglietti per determinate sessioni a prezzi agevolati, prima che salgano a un importo standard. Infine, continua la vendita libera dei biglietti per i Giochi Paralimpici, iniziata il 6 marzo scorso. Tariffe a partire da 10 euro per gli Under 14.