MILANO - ITA Airways è Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 . La firma dell’accordo di partnership, resa possibile anche grazie alla sinergia con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stata annunciata in occasione dell’inaugurazione della nuova Runway Lounge di ITA Airways all’interno dell’Aeroporto di Milano Linate.

Il rapporto di collaborazione tra la compagnia aerea italiana di riferimento e il Comitato Organizzatore si fonda sulla condivisione di valori e obiettivi comuni e conferisce grande prestigio all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra meno di un anno l’Italia ospiterà per la terza volta la grande manifestazione dedicata allo sport invernale: un evento di portata internazionale che coinvolge l’intera Nazione, ne risalta l’eccellenza e la sua unicità. Un’occasione unica per il Paese, per i territori e per tutte le realtà che ne abbracciano gli ideali. Durante l’inaugurazione della nuova Runway Lounge, è stato inoltre presentato lo spot che celebra la partnership fra ITA Airways e Milano Cortina 2026, on air da questa sera su tutte le emittenti generaliste, satellitari e sulle principali piattaforme streaming, web e social. Unitamente alla campagna promozionale, ITA Airways lancia il Concorso a premi “Destinazione Milano Cortina 2026”, riservato a tutti i maggiorenni residenti in Italia, titolari di un biglietto ITA Airways emesso dal 7 maggio al 30 novembre 2025. Il Concorso prevede l’estrazione di 7 premi mensili e un superpremio finale. Ogni mese, i partecipanti avranno la possibilità di vincere premi esclusivi per assistere ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. In aggiunta a queste iniziative, le livree di due aeromobili della flotta ITA Airways dedicati a due leggende degli sport invernali italiani, l’A320 Gustav Thoeni e l’A320neo Enrico Fabris, saranno decorate con sticker rappresentativi di discipline Olimpiche e Paralimpiche disegnati dal prestigioso illustratore di fama internazionale Emiliano Ponzi, già autore del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia.“Siamo molto orgogliosi di essere Official Airline dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - ha dichiarato Sandro Pappalardo Presidente di ITA Airways - essere al fianco di Milano Cortina 2026 significa, per ITA Airways, riaffermare con forza il nostro legame con l’Italia, con lo sport Azzurro e i suoi valori, passione, determinazione, inclusione e spirito di squadra. Un passo importante per la nostra compagnia, per sottolineare con orgoglio il ruolo di vettore di riferimento del nostro Paese e ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo. Non è un caso che abbiamo scelto questa occasione per annunciare l’accordo - ha aggiunto il Presidente - La nuova sala segue la missione ambiziosa di ITA Airways grazie ad importanti sinergie con i Brand Italiani più prestigiosi, che condividono gli stessi valori e obiettivi: contribuire al miglioramento della customer experience offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore”

Le parole del pres. della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò

"Siamo orgogliosi di aver celebrato oggi la nascita di un binomio vincente che incide in modo indelebile la storia dello sport mondiale. A meno di un anno da Milano Cortina 2026, questa sinergia con Ita Airways, pilastro dei collegamenti nazionali e internazionali, assume una valenza strategica incommensurabile per il settore turistico e per l'attrattività dei grandi eventi. ITA Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno". Il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.