Milano-Cortina 2026, Malagò: "Siamo al rettilineo finale, è una lotta contro il tempo"

ROMA - A meno di cinque mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, ha fatto il punto della situazione durante il consiglio nazionale. "Siamo al rettilineo finale, il 29 ottobre saremo a 100 giorni dalla cerimonia inaugurale", ha dichiarato Malagò, sottolineando la delicatezza di questa fase. La prossima settimana, infatti, rappresenterà un momento cruciale: una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, guidata dalla presidente Coventry, sarà in Italia per una visita di tre giorni dedicata alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori. "La Coventry arriverà con la commissione e guarderanno tutto quello che abbiamo fatto e quello che c'è ancora da fare - ha aggiunto -. Le cose vanno particolarmente bene rispetto quelle che hanno caratterizzato i mesi precedenti, ma sono tante anche le cose che vanno ancora realizzate anche se non sono tutte di nostra competenza. E' una lotta contro il tempo e i margini di errore sono molto piccoli".