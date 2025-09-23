Milano, l’audiovisivo guarda allo sport e alle Olimpiadi 2026. L'8 e il 9 ottobre 2025 il MAF e la XIX HD Forum Conference

Il futuro dei media passa da Milano. L’8 e 9 ottobre 2025 si terranno il MAF – Milano Audiovisual Forum e la XIX HD Forum Conference , due giornate organizzate da HD Forum Italia che metteranno al centro innovazione, creatività e nuovi modelli produttivi. Uno degli assi portanti del programma sarà lo sport, settore che da anni rappresenta un laboratorio avanzato per le tecnologie audiovisive. La produzione remota, l’uso delle reti 5G e la sperimentazione di nuove piattaforme interattive stanno rivoluzionando il modo di raccontare i grandi eventi, rendendo l’esperienza sempre più immersiva e accessibile a un pubblico globale.

Le sessioni dedicate offriranno l’occasione per scoprire come broadcaster, partner tecnologici e istituzioni stiano già lavorando in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, banco di prova cruciale per sperimentare nuovi linguaggi e modalità di fruizione. Non solo qualità delle immagini e velocità di trasmissione, ma anche capacità di creare narrazioni che uniscano pubblico televisivo, digitale e mobile.

Il racconto sportivo

In questo scenario, un ruolo fondamentale continueranno a giocarlo i media tradizionali e digitali, chiamati a fare da ponte tra innovazione tecnologica e fruizione di massa. Il racconto sportivo, infatti, non può prescindere dal lavoro giornalistico e dall’autorevolezza delle redazioni, che hanno la responsabilità di guidare il pubblico attraverso nuove esperienze, mantenendo al tempo stesso affidabilità, emozione e chiarezza. Un evento che si annuncia come un vero e proprio hub di confronto per l’intero comparto audiovisivo: professionisti, aziende, università e studenti potranno condividere esperienze e idee, con l’obiettivo di delineare il futuro dell’informazione e dell’intrattenimento.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione su Eventbrite: Iscrizioni MAF Milano Audiovisual Forum / HD Forum Conference. L’evento è patrocinato da Aeranti-Corallo, Confindustria RTV e FAPAV.Tra gli sponsor figurano i Main Sponsor: Rai Way, CVE e ONE-TV; i Diamond Sponsor: Lutech, Mediaset, Rai Pubblicità, Sony e Video Progetti; e i Partner: Digitalis Multimedia, EI Towers, Engineering, Eutelsat, Exhibo, Haivision, Harmonic, Kineton, K-Array, MainStreaming, Professional Show, Riedel, Sisvel, tivùsat, Tecla System, Videe, VSN e Vizrt.