Milano Cortina 2026, il Coni conferma i premi per le medaglie: ecco quanto varranno

Manca sempre meno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 . E intanto il Coni ha confermato i premi per le medaglie degli atleti.

Giochi Milano-Cortina, il premio per le medaglie degli atleti azzurri

Dopo quanto emerso nel corso della conferenza stampa dopo la Giunta del Coni alla Triennale di Milano, a -100 giorni dai Giochi invernali, sarà confermato l'ammontare dei premi, come quelli di Parigi 2024. Significa che la medaglia d'oro riceverà un premio di 180 mila euro, per l'argento di 90mila e per il bronzo di 60mila. Dal Coni è stato poi ricordato che il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi ha già annunciato la detassazione dei premi per gli atleti e che "bisogna solo attendere alcuni passaggi burocratici".