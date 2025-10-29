Il palinsesto delle Olimpiadi: la Rai in prima fila

È vero che, alle Olimpiadi , l’importante è partecipare. Tuttavia, a giudicare dall’imponente sforzo informativo al quale si sta preparando da mesi, la Rai è già sicura di vincere a Milano Cortina. Giorno per giorno, ecco il palinsesto per i Giochi Invernali .

Dal 15 novembre, ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13: ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi.

Dal 17 novembre, nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2: Road to Milano- Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.

Il 26 novembre, su Rai Due e Rai Sport HD, la telecronaca diretta da Olympia per l’accensione della torcia.

Il 5 dicembre, diretta dal Quirinale su Rai 1, in occasione dell’inizio del viaggio italiano della torcia alla presenza del Presidente della Repubblica.

Dall’8 dicembre, dal lunedì al venerdì, su Rai 2 resoconto giornaliero de “il viaggio della torcia”.

Il 5 febbraio, vigilia dell’apertura, scatta già il torneo di curling: in gara anche ii campioni olimpici uscenti del misto Constantini- Mosaner.

Il 6 febbraio, Rai 2 diventerà la Rete Olimpica, anche se la Cerimonia di apertura dallo stadio di San Siro con inizio alle ore 20 sarà trasmessa da Rai 1. Rai 2 prevede 13 ore di programmazione giornaliera in diretta. In caso di concomitanze, il secondo evento live sarà proposto su Rai Sport .

Giornata tipo: 8.45 su Rai 2, MATTINA OLIMPICA, in onda dallo studio in esterna davanti all’Arco della Pace di Milano. Sullo sfondo, il braciere olimpico. Conduttore Tommaso Mecarozzi, ospite fisso Pietro Piller Cottrer, uno degli eroi della staffetta di Torino 2006.

Dalle 9, dirette dai campi di gara sino a sera.

Quattro le edizioni dei TG Olimpici: 11.30, 15.30. 17.30 e 19.30. Alle ore 23.30, dal 7 febbraio, sempre su Rai 2, NOTTI OLIMPICHE, la rubrica che chiuderà la giornata con ospiti, commenti e collegamenti dalle varie sedi di Casa Italia del Coni (Milano/Cortina/Livigno). Conduzione di Sabrina Gandolfi, con Paolo De Chiesa, Stefania Belmondo, Giuliano Razzoli e altri commentatori. Da Casa Italia Milano (alla Triennale) sarà collegato Marco Lollobrigida.

Il 22 febbraio le gare olimpiche si concluderanno intorno alle ore 17 con la finale del torneo di hockey maschile. Di seguito, dalle 17 alle 20, sempre su Rai 2, NOTTI OLIMPICHE (BEST OF) verrà anticipata e ampliata per riproporre e commentare tutto Il meglio di questa edizione dei Giochi. Alle ore 20 CERIMONIA DI CHIUSURA dall’Arena di Verona, sempre in diretta su Rai 2.