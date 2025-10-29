La Vittozzi cerca il riscatto dopo un anno da dimenticare

Se Dorothea Wierer è il simbolo dell’epoca d’oro del biathlon italiano, c’è un’atleta che ne ha perfettamente ricalcato le orme. Lisa Vittozzi , nata a Pieve di Cadore e cresciuta a Sappada, non gareggerà a due passi da casa come Doro, ma a Milano Cortina vivrà l’emozione più grande della sua carriera. Un’emozione che varrà anche come prova di riscatto dopo una stagione sfortunata: il problema alla schiena l’ha limitata, a tal punto da non scendere in pista. «Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli - disse a inizio 2025 -. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio».

Vittozzi, la preparazione

Un brutto colpo, per un’atleta capace di vincere la Coppa del Mondo solo qualche mese prima. «L’estate è andata molto bene - ha raccontato qualche giorno fa Vittozzi in un’intervista alla Rai -. Ho lavorato molto soprattutto per rientrare dopo una stagione difficile. Riparto da zero: ci vuole tanta motivazione, tanta energia, ma penso di aver lavorato nel modo giusto. Ho vissuto l’ennesimo down da cui dovevo risalire, ma la vita è fatta anche di momenti difficili. Quando sono in pista non penso a niente: questo è il segreto». Un segreto che l’ha portata lontano: dopo i primi successi nelle categorie giovanili, l’esordio in Coppa del Mondo nel 2014, entrando subito nel giro della Nazionale. I primi podi arrivano presto: la stagione 2018-19 è quella della svolta, con un secondo posto nella Coppa del Mondo generale alle spalle di Dorothea Wierer.

Vittozzi, la rinascita

A quel grande risultato sono poi seguite delle difficoltà, ma tra le caratteristiche che hanno contraddistinto la carriera di Vittozzi c’è stata quella di non mollare mai. Il risultato è una rinascita sportiva che culmina nella stagione 2022-23: Lisa, portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, torna competitiva, conquista il titolo mondiale nella gara individuale di Oberhof e vince la Coppa del Mondo di specialità, chiudendo al terzo posto quella generale. Nel 2023-24, invece, ecco il trionfo, che le è valso anche il premio di atleta dell’anno Fisi: quattro vittorie e sette podi, prima nelle classifiche di specialità individuale e pursuit, terzo posto nella graduatoria sprint, oro individuale e tre argenti in mass start nei Mondiali di Nove Mesto. Ora l’Olimpiade: «Sarò soddisfatta se riuscirò a vivermi questa opportunità, sapendo di poter fare del mio meglio e di essere orgogliosa di me stessa». Dopo il bronzo nella staffetta mista ai Giochi di Pyeongchang 2018, ecco l’occasione attesa da sempre.